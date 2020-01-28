На Рівненщині неповнолітня дівчина з інвалідністю загинула на пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На Рівненщині неповнолітня дівчина з інвалідністю загинула під час пожежі, так як на момент загорання була сама вдома та не могла самостійно надати собі допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
“У селі Кухче Зарічненського району 23 січня року після пожежі виявлено обгоріле тіло неповнолітньої дівчини, яка перебувала на обліку у соціальних службах, як особа з інвалідністю. З’ясовано, що неповнолітня особа під час виникнення пожежі перебувала у будинку за місцем проживання без нагляду батьків та не могла самостійно надати собі допомогу, у зв’язку з обмеженими можливостями”, — сказано у повідомленні.
З метою перевірки інформації про можливе неналежне виконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило її смерть, Сарненською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 КК України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).
Стан розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі прокуратури області.
Санкція статті передбачає відповідальність у виді обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Нагадаємо, на Одещині 19-річний молодик у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував 37-річну жінку з інвалідністю.