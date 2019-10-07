На пресс-секретаря Зеленского написали заявление в полицию: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Журналист Даниил Яневский написал заявление в полицию на пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель. Текст заявления он выложил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сообщаю вам о следующих обстоятельствах: из открытых источников (сеть Интернет) мне стало известно о совершении преступления должностным лицом - пресс-секретарем Президента Украины гражданкой Мендель Юлией Владимировной", - написал журналист.
По его словам, 5 сентября 2019 года, около 10:00 утра к зданию Высшего антикоррупционного суда прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. У входа Президента ждали представители СМИ, среди которых был журналист программы "Схемы" "Радио Свобода" и Первого Общественного телеканала Сергей Андрушко.
"Пресс-секретарь Президента Мендель Ю.В. в грубой форме оттолкнула журналиста во время задания ним вопроса Президенту и фактически помешала Президенту выполнить свой долг относительно предоставления ответа на вопрос журналисту относительно освещения деятельности должностного лица Офиса Президента Украины", - написал журналист.
По его словам, действия пресс-секретаря являются противоправными, поскольку применив физическое воздействие на журналиста пресс-секретарем допущено умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за что предусмотрена ст. 171 УК Украины.
"Совершив нападение на журналиста, должностное лицо Мендель Ю.В. с превышением полномочий, умышленно нарушила право журналиста на свободный сбор информации, сделав невозможным его доступ к информации, осуществила влияние в физической форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей", - написал журналист.
По его словам это не единственный случай, когда пресс-секретарь препятствовала деятельности журналистов. Так, 15 сентября 2019 года она оттолкнула журналиста "Радио Свобода" Кристофера Миллера от Президента Украины, когда тот задавал вопрос.
"Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.ст. 55, 56, 214, 215, 216 УПК Украины, прошу внести мое заявление о совершении Мендель Юлией Владимировной уголовного преступления по ч.2. ч.3 ст. 171 УК Украины в Единый реестр досудебных расследований и выдать мне памятку о процессуальных правах и обязанностях", - говорится в сообщении.
Кроме того, журналист Яневский в заявлении просит начать досудебное расследование и сообщить ему о начале уголовного производства.
Напомним, 28 сентября глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выступил с заявлением, что пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель и вообще Офис Президента должны пересмотреть свое отношение к журналистам и извиниться за досадные инциденты, имевшие место.