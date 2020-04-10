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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Полтавской области от COVID-19 выздоровел один человек

В Полтавской области от COVID-19 выздоровел один человек

Киев  •  УНН

 • 14282 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Полтавской области по состоянию на 10 апреля выздоровел один человек, также подтверждены 20 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель главы облгосадминистрации Дмитрий Лунин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

"По состоянию на 10 апреля в области подтвердили 20 случаев заболевания коронавирусом. Один человек выздоровел. Болеют 19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки зафиксирован один новый случай заболевания коронавирусом.

"Заболела 66-летняя женщина из Кременчуга. С 6 апреля она находится на стационарном лечении в инфекционном отделении больницы интенсивного лечения "Кременчугская". Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. Эпидемиологи устанавливают пути инфицирования и круг контактных лиц", - сообщил Лунин.

Так, по состоянию на 10 апреля в Кременчуге 10 больных COVID-19, в Горишних Плавнях - 3, в Миргороде - 4, в Машевке и Полтаве - по 1.

На самоизоляции в регионе находятся 1332 человека. 2385 завершили самоизоляцию. Они здоровы.

Напомним, по состоянию на 10 апреля в области подтвердили 20 случаев заболевания коронавирусом.

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