В Полтавской области от COVID-19 выздоровел один человек

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Полтавской области по состоянию на 10 апреля выздоровел один человек, также подтверждены 20 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель главы облгосадминистрации Дмитрий Лунин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.