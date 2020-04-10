На Полтавщині від COVID-19 одужала одна людина

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Полтавщині станом на 10 квітня одужала одна людина, також підтвержено 20 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Лунін, передає УНН із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.