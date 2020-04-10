На Полтавщині від COVID-19 одужала одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Полтавщині станом на 10 квітня одужала одна людина, також підтвержено 20 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Лунін, передає УНН із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.
"Станом на 10 квітня в області підтвердили 20 випадків захворювання на коронавірус. Одна людина одужала. Хворіють 19", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за добу зафіксовано один новий випадок захворювання на коронавірус.
"Захворіла 66-річна жінка з Кременчука. Із 6 квітня вона перебуває на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділені лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька". Пацієнтці надається необхідна медична допомога. Епідеміологи встановлюють шляхи інфікування та коло контактних осіб", – повідомив Лунін.
Так, станом на 10 квітня у Кременчуці 10 хворих на COVID-19, у Горішніх Плавнях – 3, у Миргороді – 4, у Машівці та Полтаві – по 1.
На самоізоляції в регіоні перебувають 1332 людини. 2385 завершили самоізоляцію. Вони здорові.
Нагадаємо, станом на 10 квітня в області підтвердили 20 випадків захворювання на коронавірус.