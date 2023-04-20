В начале года чвк "вагнер" безуспешно пыталась купить оружие у Китая - FT

Детали

Боеприпасы и военную технику у Китая представители "вагнера" запрашивали в начале 2023 года. По версии издания, обращение "вагнера" напрямую к Китаю указывает на достаточную степень уверенности в том, что Пекин будет готов поставить вооружение москве (помимо другой помощи Китаем в связи с войной в Украине).

Однако по состоянию на начало января Китай "не отправил ни одного оружия" и не связывался с пвк относительно поставок оружия", говорится в документе.

Ранее власти США высказывали опасения, что Китай может начать поставлять россии боеприпасы и вооружения.

Во время визита в россию китайского лидера Си Цзиньпина по приглашению владимира путина, публично вопрос о поставках оружия не упоминался и не комментировался.

Однако, как отмечает FT, чиновники, отвечающие за российскую военную промышленность, были замечены во время мероприятий, посвященных визиту Си Цзиньпина в Москву, а министр обороны Китая активно хвалил путина на встрече в кремле в начале этой недели.

Добавим

США ранее заявили, что, по их мнению, Китай может оказать смертоносную помощь россии в войне в Украине, что вызвало прямое предупреждение госсекретаря Энтони Блинкена высокопоставленному китайскому дипломату.

Предупреждение США о намерениях Китая прозвучало в контексте предложенного Пекином мирного плана для Украины.

Соединенные Штаты ввели санкции против китайской компании за то, что она предоставила спутниковые снимки Украины, чтобы помочь российской группе наемников вагнера.

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