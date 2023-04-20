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На початку року пвк "вагнер" безуспішно намагалася купити зброю у Китаю - FT

На початку року пвк "вагнер" безуспішно намагалася купити зброю у Китаю - FT

Київ • УНН

 • 467011 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кілька місяців тому російська група найманців пвк "вагнер" безуспішно просила Китай про постачання зброї, пише Financial Times з посиланням на документи Пентагону, повідомляє УНН.

Деталі

Боєприпаси та військову техніку у Китаю представники "вагнера" запитували на початку 2023 року. За версією видання, звернення "вагнера" безпосередньо до Китаю вказує на достатній ступінь впевненості в тому, що Пекін буде готовий поставити озброєння москві (крім іншої допомоги Китаєм у зв'язку з війною в Україні).

Однак станом на початок січня Китай "не відправив жодної зброї" і не зв'язувався з пвк щодо постачання зброї", йдеться в документі.

Раніше влада США висловлювала побоювання, що Китай може почати постачати росії боєприпаси та озброєння.

Під час візиту до росії китайського лідера Сі Цзіньпіна на запрошення володимира путіна, публічно питання про постачання зброї не згадувалося і не коментувалося.

Однак, як зазначає FT, чиновники, які відповідають за російську військову промисловість, були помічені під час заходів, присвячених візиту Сі Цзіньпіна до Москви, а міністр оборони Китаю активно хвалив путіна на зустрічі у кремлі на початку цього тижня.

Додамо

США раніше заявили, що, на їхню думку, Китай може надати смертоносну допомогу росії у війні в Україні, що викликало пряме попередження держсекретаря Ентоні Блінкена високопоставленому китайському дипломату.

Попередження США про наміри Китаю прозвучали в контексті запропонованого Пекіном мирного плану для України.

Сполучені Штати ввели санкції проти китайської компанії за те, що вона надала супутникові знімки України, щоб допомогти російській групі найманців Вагнера.

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