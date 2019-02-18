На севере Саудовской Аравии выпал снег
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В провинции Табук на севере Саудовской Аравии выпал снег - им покрыта одна из самых высоких гор ГЕРИОН Джабаль-эль-Лауза. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Twitter-аккаунта города.
На фото можно увидеть, как бедуины, заворачиваясь в теплую одежду, катаются с горы на санках.
Как отмечает ТАСС, местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу.
Подобная ситуация в районе Джебель-аль-Лауза, расположенном в провинции Табук на высоте 2,5 тыс. М над уровнем моря, повторяется уже второй год.
Также в соцсетях демонстрируют другие части страны, покрытые снегом.
Ранее сообщал УНН, что Саудовская Аравия сократила список бразильских поставщиков курятины и покупать ее в Украине.
فيه قنوات الظاهر توهم طالعين من سراديبهم, وشارين لهم جولات كمرا