На півночі Саудівської Аравії випав сніг

На фото можна побачити, як бедуїни, загортаючись у теплий одяг, катаються з гори на санчатах.

Як зазначає ТАСС, місцеві мешканці вже обладнали пункти продажи санчат, лижів та інших засобів для розваги на снігу.

Подібна ситуація в районі Джебель-аль-Лауза, розташованому в провінції Табук на висоті 2,5 тис. м над рівнем моря, повторюється вже другий рік.

Також в соцмережах демонструють інші частини країни, вкриті снігом.

Раніше УНН повідомляв, що Саудівська Аравія скоротила список бразильських постачальників курятини і купуватиме її в Україні.