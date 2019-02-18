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На півночі Саудівської Аравії випав сніг

На півночі Саудівської Аравії випав сніг

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. В провінції Табук на півночі Саудівської Аравії випав сніг - ним вкрита одна з найвищих гір геріону Джабаль-ель-Лауз. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення Twitter-акаунту міста.

На фото можна побачити, як бедуїни, загортаючись у теплий одяг, катаються з гори на санчатах.

Як зазначає ТАСС, місцеві мешканці вже обладнали пункти продажи санчат, лижів та інших засобів для розваги на снігу.

Подібна ситуація в районі Джебель-аль-Лауза, розташованому в провінції Табук на висоті 2,5 тис. м над рівнем моря, повторюється вже другий рік.

Також в соцмережах демонструють інші частини країни, вкриті снігом.

Раніше УНН повідомляв, що Саудівська Аравія скоротила список бразильських постачальників курятини і купуватиме її в Україні

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