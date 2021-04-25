На юге Японии активизировался вулкан Сакурадзима
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вулкан Сакурадзима, расположенный на юго-западном японском острове Кюсю, активизировался в ночь на воскресенье. Об этом со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии сообщило агентство Kyodo, передает УНН.
Детали
По его данным, управление призвало жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.
Справка
Сакурадзима - один из самых опасных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенном рядом большому городу Кагосима. В Японии насчитывается около 110 активных вулканов.
Напомним
Два 20-летних французских студенты отправились к подножию действующего вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане, где их позже нашли мертвыми.