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На юге Японии активизировался вулкан Сакурадзима

На юге Японии активизировался вулкан Сакурадзима

Киев  •  УНН

 • 13242 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вулкан Сакурадзима, расположенный на юго-западном японском острове Кюсю, активизировался в ночь на воскресенье. Об этом со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

Детали

По его данным, управление призвало жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.

Справка

Сакурадзима - один из самых опасных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенном рядом большому городу Кагосима. В Японии насчитывается около 110 активных вулканов.

Напомним

Два 20-летних французских студенты отправились к подножию действующего вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане, где их позже нашли мертвыми.

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