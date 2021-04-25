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На півдні Японії активізувався вулкан Сакурадзіма

На півдні Японії активізувався вулкан Сакурадзіма

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вулкан Сакурадзіма, розташований на південно-західному японському острові Кюсю, активізувався в ніч на неділю. Про це з посиланням на національне метеорологічне управління Японії повідомило агентство Kyodo, передає УНН.

Деталі

За його даними, управління закликало жителів довколишніх міст Кагосіма і Тарумідзу бути готовими до можливих наслідків активності вулкана.

Довідково

Сакурадзіма — один з найнебезпечніших вулканів в Японії. Його виверження відбуваються регулярно, що завдає чимало проблем розташованому поруч великому місту Кагосіма. В Японії налічується близько 110 активних вулканів.

Нагадаємо

Два 20-річних французьких студенти відправилися до підніжжя діючого вулкану Пітон-де-ла-Фурнез на острові Реюньон в Індійському океані, де їх пізніше знайшли мертвими.

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