На півдні Японії активізувався вулкан Сакурадзіма
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вулкан Сакурадзіма, розташований на південно-західному японському острові Кюсю, активізувався в ніч на неділю. Про це з посиланням на національне метеорологічне управління Японії повідомило агентство Kyodo, передає УНН.
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За його даними, управління закликало жителів довколишніх міст Кагосіма і Тарумідзу бути готовими до можливих наслідків активності вулкана.
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Сакурадзіма — один з найнебезпечніших вулканів в Японії. Його виверження відбуваються регулярно, що завдає чимало проблем розташованому поруч великому місту Кагосіма. В Японії налічується близько 110 активних вулканів.
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