На півдні Японії активізувався вулкан Сакурадзіма

Деталі

За його даними, управління закликало жителів довколишніх міст Кагосіма і Тарумідзу бути готовими до можливих наслідків активності вулкана.

Довідково

Сакурадзіма — один з найнебезпечніших вулканів в Японії. Його виверження відбуваються регулярно, що завдає чимало проблем розташованому поруч великому місту Кагосіма. В Японії налічується близько 110 активних вулканів.

Нагадаємо

Два 20-річних французьких студенти відправилися до підніжжя діючого вулкану Пітон-де-ла-Фурнез на острові Реюньон в Індійському океані, де їх пізніше знайшли мертвими.