На предприятии в Кривом Роге пострадали четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. На предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" в результате несчастного случая пострадали четыре человека. Об этом журналисту сообщила УНН пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.
"Да", - ответила Старчевская на вопрос, пострадали на предприятии "АрселорМиттал" в Кривом Роге в результате несчастного случая четыре человека.
Она добавила, что пострадавших доставили в больницу.
Ранее на странице Криворожского отдела полиции в Facebook было указано, что полиция устанавливает обстоятельства травмирования на одном из предприятий города четырех человек.
Сейчас сотрудниками Ингулецкого отделения полиции решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 УК Украины, а именно нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Напомним, в Ивано-Франковской области горел завод.