На предприятии в Кривом Роге пострадали четыре человека

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 12095 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 36512 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119087 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122077 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124122 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122356 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154298 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141266 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145175 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На предприятии в Кривом Роге пострадали четыре человека

На предприятии в Кривом Роге пострадали четыре человека

Киев  •  УНН

 • 16181 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. На предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" в результате несчастного случая пострадали четыре человека. Об этом журналисту сообщила УНН пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Да", - ответила Старчевская на вопрос, пострадали на предприятии "АрселорМиттал" в Кривом Роге в результате несчастного случая четыре человека.

Она добавила, что пострадавших доставили в больницу.

Ранее на странице Криворожского отдела полиции в Facebook было указано, что полиция устанавливает обстоятельства травмирования на одном из предприятий города четырех человек.

Сейчас сотрудниками Ингулецкого отделения полиции решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 УК Украины, а именно нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Напомним, в Ивано-Франковской области горел завод.

Украинские Национальные Новости

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