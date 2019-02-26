На предприятии в Кривом Роге пострадали четыре человека

"Да", - ответила Старчевская на вопрос, пострадали на предприятии "АрселорМиттал" в Кривом Роге в результате несчастного случая четыре человека.



Она добавила, что пострадавших доставили в больницу.



Ранее на странице Криворожского отдела полиции в Facebook было указано, что полиция устанавливает обстоятельства травмирования на одном из предприятий города четырех человек.



Сейчас сотрудниками Ингулецкого отделения полиции решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 УК Украины, а именно нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Напомним, в Ивано-Франковской области горел завод.