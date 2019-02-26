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На підприємстві у Кривому Розі постраждали чотири особи

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. На підприємстві "АрселорМiттал Кривий Рiг" внаслідок нещасного випадку постраждали чотири особи. Про це журналісту УНН повідомила прес-секретар поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

"Так", - відповіла Старчевська на питання, чи постраждали на підприємстві "АрселорМiттал" у Кривому Розі внаслідок нещасного випадку чотири людини.

Вона додала, що постраждалих доставили в лікарню.

Раніше на сторінці Криворізького відділу поліції у Facebook було вказано, що поліція встановлює обставини травмування на одному із підприємств міста чотирьох осіб.

Наразі працівниками Інгулецького відділення поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 КК України, а саме порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області горів завод.

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