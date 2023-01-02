На острове Крит произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. На острове Крит в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Об этом информирует УНН, сообщает Ekathimerini.
Детали
Геодинамический институт Афин сообщил, что подводное землетрясение произошло в 10:12 утра по местному времени у северного побережья острова, а его эпицентр находился на глубине 11 километров.
Отмечается, что Греция является одной из самых сейсмоопасных частей мира, а сам Крит имеет высокую частоту землетрясений. Большинство причиняет небольшой вред, а летальные случаи случаются редко.
Дополнение
В Чили в провинции и коммуне Антофагаста зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 баллов по шкале Рихтера.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 2:34 утра по местному времени. Сообщается о погибших и раненых.