На острові Крит стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На острові Крит у Греції стався землетрус магнітудою 4,1. Повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходила. Про це інформує УНН, повідомляє Ekathimerini.
Деталі
Геодинамічний інститут Афін повідомив, що підводний землетрус стався о 10:12 ранку за місцевим часом біля північного узбережжя острова, а його епіцентр розташовувався на глибині 11 кілометрів.
Зазначається, що Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних частин світу, а сам Крит має високу частоту землетрусів. Більшість завдає невеликої шкоди, а летальні випадки стаються рідко.
Доповення
У Чилі в провінції та комуні Антофагаста зафіксували землетрус магнітудою 5,5 балів за шкалою Ріхтера.
За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 6,4 стався о 2:34 ранку за місцевим часом. Повідомляється про загиблих та поранених.