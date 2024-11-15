На OLX за 10 миллионов долларов продают самый дорогой дом в Конча-Заспе

В Конча-Заспе Киевской области выставлен на продажу трехэтажный особняк по рекордной цене в 10 миллионов долларов, или 412 миллионов гривен. Дом выставлен на продажу риелторской компанией через сайт объявлений OLX, передает УНН.

Детали

Как указывается в объявлении, в населенном пункте Конча-Заспа на берегу реки Козинка продается трехэтажный дом площадью 1200 кв.м. За дом просят 10 млн долларов, или 412 млн 198 тыс. гривен. И это пока самый дорогой дом в Конча-Заспе.

В описании сказано, что дом выполнен из красного кирпича, имеет финское утепление и декор наружных стен. Крыша дома сделана из керамической черепицы, в отделке дома использовали гранит и мрамор.

На первом этаже расположена гостиная с внутренними балконами, кухня, столовая, бильярдная, кабинет, гардеробная, зона СПА с бассейном 20м, зоной отдыха, сауной, джакузи, душевой.

Второй этаж имеет 4 спальни и гардеробные. В подвальном этаже обустроен домашний кинотеатр, косметологический кабинет, тренажерный зал, два погреба для красного и белого вина, прачечная.

Дом полностью укомплектован мебелью. В нем установлена система "Умный дом".

Придомовая территория занимает 1,2 гектара. Среди преимуществ риелторы указывают ландшафтный дизайн, дом для приема гостей площадью 118 кв.м., открытый бассейн с зоной отдыха, теплицы с регулируемым микроклиматом, подогревом и поливом. Также на территории размещены апартаменты для персонала, 5 гаражей, помещение для охраны.

Риэлторская компания, которая разместила объявление, очевидно, специализируется на продаже элитной недвижимости. У них на сайте есть и ниши многомиллионные объекты в Конча-Заспе, но и они значительно уступают по цене данному дому. Например, дом с 8 спальнями на берегу Днепра с участком в 1 гектар предлагают за 7 миллионов долларов.

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