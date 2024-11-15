На OLX за 10 миллионов долларов продают самый дорогой дом в Конча-Заспе
Киев • УНН
В Конча-Заспе продают трехэтажный дом площадью 1200 кв.м с участком 1,2 га за рекордные 10 миллионов долларов. Имение имеет бассейн, СПА-зону, винные погреба и отдельные здания для гостей и персонала.
В Конча-Заспе Киевской области выставлен на продажу трехэтажный особняк по рекордной цене в 10 миллионов долларов, или 412 миллионов гривен. Дом выставлен на продажу риелторской компанией через сайт объявлений OLX, передает УНН.
Детали
Как указывается в объявлении, в населенном пункте Конча-Заспа на берегу реки Козинка продается трехэтажный дом площадью 1200 кв.м. За дом просят 10 млн долларов, или 412 млн 198 тыс. гривен. И это пока самый дорогой дом в Конча-Заспе.
В описании сказано, что дом выполнен из красного кирпича, имеет финское утепление и декор наружных стен. Крыша дома сделана из керамической черепицы, в отделке дома использовали гранит и мрамор.
На первом этаже расположена гостиная с внутренними балконами, кухня, столовая, бильярдная, кабинет, гардеробная, зона СПА с бассейном 20м, зоной отдыха, сауной, джакузи, душевой.
Второй этаж имеет 4 спальни и гардеробные. В подвальном этаже обустроен домашний кинотеатр, косметологический кабинет, тренажерный зал, два погреба для красного и белого вина, прачечная.
Дом полностью укомплектован мебелью. В нем установлена система "Умный дом".
Придомовая территория занимает 1,2 гектара. Среди преимуществ риелторы указывают ландшафтный дизайн, дом для приема гостей площадью 118 кв.м., открытый бассейн с зоной отдыха, теплицы с регулируемым микроклиматом, подогревом и поливом. Также на территории размещены апартаменты для персонала, 5 гаражей, помещение для охраны.
Риэлторская компания, которая разместила объявление, очевидно, специализируется на продаже элитной недвижимости. У них на сайте есть и ниши многомиллионные объекты в Конча-Заспе, но и они значительно уступают по цене данному дому. Например, дом с 8 спальнями на берегу Днепра с участком в 1 гектар предлагают за 7 миллионов долларов.
Напомним
В США представили автодом Renegade XL длиной 13,2 метра, который имеет пол из фарфоровой плитки, шкафы из клена и стоит более 750 тыс. долларов.
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако24 окт. 2024, 17:09 • 128809 просмотров