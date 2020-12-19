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На оккупированных территориях Донбасса и Крыма заключены более 400 украинцев - СБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В следственных изоляторах и тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся более 400 украинцев. Об этом заявил и.о. главы Антитеррористического центра при СБУ Юрий Малашко во время круглого стола на тему "Преследование по политическим и религиозным мотивам на оккупированных территориях", передает УНН со ссылкой на "Общественное".

На оккупированных территориях Донбасса и Крыма заключены более 400 украинцев - СБУ

По словам Малашко, около 260 человек заключенные на оккупированных территориях на востоке Украины. Еще 148 граждан находятся в плену в оккупированном Россией Крыме.

При этом, представитель Офиса Президента Наталья Зарецкая заявила, что российские власти не заинтересованы в обмене пленных.

"Ключи от тюрем находятся в Кремле. Украина делает максимум для того, чтобы обмен и взаимное освобождение могли произойти, но здесь нужно желание обеих сторон", - сказала она.

Как сообщал УНН, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что проведение обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца 2020 года пока маловероятно.

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