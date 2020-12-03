Кравчук про обмін до Нового року: без відповідної волі РФ – це нереально

“Якщо ОРДЛО і російська сторона не проявлять відповідної волі, рішень і бажань, я думаю, це – нереально. Тому що українська сторона вирішила всі питання, пов’язані з обміном. Список на 11 осіб ми давно вже передали, тепер чекаємо зустрічний список, але нажаль, його немає”, - сказав Кравчук, відповідаючи на питання щодо можливості обміну до Нового року.

З його слів, це є основною причиною того, що такий обмін утримуваних осіб ставиться під загрозу.

Нагадаємо, раніше речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович розповів УНН, що новина про зрив новорічного обміну утримуваними особами, про який наразі ведуться перемовини в Тристоронній контактній групі, є нічим іншим, як інформаційним супроводом з боку РФ, а також шантажем. Шанси на обмін та “нормандську” зустріч до Нового року, з його слів, залишаються.