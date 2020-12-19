На окупованих територіях Донбасу та Криму ув'язнено понад 400 українців – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У слідчих ізоляторах та в’язницях на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають понад 400 українців. Про це заявив в.о. голови Антитерористичного центру при СБУ Юрій Малашко під час круглого столу на тему “Переслідування з політичних і релігійних мотивів на окупованих територіях”, передає УНН із посиланням на "Суспільне".
За словами Малашко, близько 260 осіб ув'язнені на окупованих територіях на сході України. Ще 148 громадян перебувають у полоні в окупованому Росією Криму.
При цьому, представниця Офісу Президента Наталія Зарецька заявила, що російська влада не зацікавлена в обміні полонених.
"Ключі від в’язниць знаходяться у Кремлі. Україна робить максимум для того, щоб обмін і взаємне звільнення могли відбутися, але тут потрібне бажання обох сторін", – сказала вона.
Як повідомляв УНН, раніше голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив, що проведення обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО до кінця 2020 року поки малоймовірне.