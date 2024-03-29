На оккупированных территориях россияне установили около 2 тысяч вышек мобильных сетей для распространения пропаганды - ГУР

На временно оккупированных территориях Украины россияне делают все, чтобы полностью контролировать информационное пространство и распространять свою пропаганду. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

Детали

Отмечается, что представитель ГУР присоединился к ежегодному форуму Kyiv Stratcom Forum 2024. Темой обсуждений были подходы к противодействию гибридной агрессии и построение стратегических коммуникаций.

Также украинские чиновники, международные дипломаты и эксперты по коммуникациям обсудили распространение пропаганды на временно оккупированных территориях Украины.

В ГУР отмечают, что сейчас россияне полностью контролируют информпространство на оккупированных территориях.

Полная изоляция и контроль информационного пространства и информационно-психологическая обработка населения. Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области (оккупированные части - ред.) - там полностью контролируется информпространство - рассказал Скибицкий.

россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы, распространяя пропагандистский контент рф - Центр страткома

По его словам, полный контроль всех информационных потоков возложили на "Ростех". Он также отметил, что такая стратегия реализуется с 2014 года.

Россияне расширяют сети для распространения своей пропаганды. За это время на ВОТ установили около 2000 "вышек" мобильных сетей рф для распространения этого контента. Также они восстановили за это время 2300 театров, кинотеатров и тому подобное. Для чего? Для навязывания нарративов России и лишения нас исторического прошлого - добавил Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул, что особенно активно оккупанты работают с молодежью.

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что российские оккупанты завезли пропагандистскую литературу из Рязани на оккупированные территории Херсонской области, а украинские книги сжигают или выбрасывают.