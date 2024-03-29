На оккупированных территориях россияне установили около 2 тысяч вышек мобильных сетей для распространения пропаганды - ГУР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  13509 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  48241 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  69925 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  203147 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  133608 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133147 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  152927 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143053 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145211 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153311 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  203147 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  243587 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  600779 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  550092 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  562145 просмотра

На оккупированных территориях россияне установили около 2 тысяч вышек мобильных сетей для распространения пропаганды - ГУР

На временно оккупированных территориях Украины россияне полностью контролируют информационное пространство и распространяют свою пропаганду через полную изоляцию, контроль информационных потоков и психологическую обработку населения.

Война •   •  15400 просмотра
На оккупированных территориях россияне установили около 2 тысяч вышек мобильных сетей для распространения пропаганды - ГУР

В Украине фиксируют повышенные показатели заболеваемости туберкулезом - Минздрав

По словам заместителя министра здравоохранения, в Украине наблюдается рост заболеваемости туберкулезом: за прошлый год было зарегистрировано около 20 000 случаев заболевания, из них 640 случаев - среди детей.

Здоровье •   •  11792 просмотра
В Украине фиксируют повышенные показатели заболеваемости туберкулезом - Минздрав

Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона

Украина теперь позволяет гражданам легко декларировать экспресс-отправления и платить таможенные платежи непосредственно со своих смартфонов через веб-портал "Единое окно для международной торговли", что упрощает процесс таможенного оформления.

Экономика •   •  12714 просмотра
Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона

На Ореховском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ

На Ореховском направлении за минувшие сутки российские войска восемь раз атаковали украинские позиции, но, понеся потери, отступили на исходные позиции.

Война •   •  12670 просмотра
На Ореховском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ

На Закарпатье планируют построить порт на Тисе с мультимодальным терминалом

Закарпатье планирует построить первый в регионе речной порт с мультимодальным терминалом на берегу реки Тиса для осуществления международных перевозок.

Общество •   •  12894 просмотра
На Закарпатье планируют построить порт на Тисе с мультимодальным терминалом

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19 в Украине, как ожидается, завершится в середине апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

COVID-19 •   •  48241 просмотра
Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Осторожно, мошенники: в Укрэнерго предупредили о фейковом канале компании в Telegram

Мошенники создали фейковый Telegram-канал от имени Укрэнерго для распространения дезинформации об отключении электроэнергии в регионах.

Общество •   •  12617 просмотра
Осторожно, мошенники: в Укрэнерго предупредили о фейковом канале компании в Telegram

"Следующие два года решат все": премьер Польши Туск заявил о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждает о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны, призывая к увеличению расходов на оборону и поддержке Украины.

Война •   •  16429 просмотра
"Следующие два года решат все": премьер Польши Туск заявил о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны

Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"

Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину вступления Литвы в НАТО заявил, что сегодняшняя цель должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить.

Война •   •  15035 просмотра
Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"

Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров

В Запорожской области военные и гражданские инженеры в три смены масштабно строят укрепления для защиты жителей и огромной линии фронта, несмотря на попытки России помешать строительству.

Общество •   •  14506 просмотра
Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров