На оккупированных территориях россияне не могут найти добровольцев для "народных дружин" - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне так и не смогли набрать "добровольцев" и прибегают к обману местных жителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Отмечается, что враг продолжает поддерживать так называемые "добровольные народные дружины", которые якобы действуют на ВОТ, подавляющее большинство участников этих дружин являются работниками охранных фирм свезенных из рф.

Однако на основе этих милитаристических формирований россияне агитируют вступать местных. В дальнейшем этих людей переводят в "добровольческие батальоны", где они становятся ширмой для российских формирований - резюмировали в Сопротивлении.

Центр нацсопротивления призвал местных саботировать подобные инициативы врага.

Напомним

россияне на оккупированной Донецкой области начнут призыв граждан 1994-2006 годов рождения на военную службу с 1 апреля 2024 года.

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