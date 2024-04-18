На оккупированные территории Украины захватчики свозят медиков из карелии и якутии - Центр сопротивления

Из-за нехватки медиков на ВОТ оккупанты продолжают привозить медицинские бригады из всех регионов россии. К примеру врачи из якутии на Донбассе прибегают к исправлению сложных офтальмологических заболеваний. Также "специалисты" из карелии приезжают на оккупированные территории Украины чтобы практиковаться в медицине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Чтобы исправить ситуацию с нехваткой медицинских работников оккупанты внедряют программу "Земский врач" и "Земский фельдшер". Она предусматривает высокие зарплаты и различные премии. Но и это не работает. Украинские медики, оказавшиеся в оккупации, в большинстве отказываются от коллаборации с врагом. Вот поэтому и приходится привозить специалистов из самых дальних уголков России. И не только специалистов, но и интернов агитируют проходить практику на временно оккупированных территориях Украины, - говорится в сообщении.

Детали

При этом отслеживается тенденция, когда при оказании экстренной медицинской помощи предпочтение отдается российским гражданам. Это приводит к критической ситуации в оккупированных регионах, усиливая эпидемиологическую ситуацию и гуманитарный кризис. Смертность среди гражданского населения существенно увеличивается.

Напомним

Запорожская область, которая находится под оккупацией, сталкивается с острой нехваткой медицинского персонала. Кроме того, больницы перепрофилированы для военных, а с 2024 года тем, кто не имеет российского паспорта, может быть отказано в обслуживании.