На оккупированные территории Украины захватчики свозят медиков из карелии и якутии - Центр сопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  150101 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  187244 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  187486 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  157753 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  116511 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127903 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139069 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137783 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124279 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103755 просмотра

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На оккупированные территории Украины захватчики свозят медиков из карелии и якутии - Центр сопротивления

Из-за нехватки врачей на оккупированных территориях Украины, российские захватчики привозят медицинские бригады из отдаленных регионов, таких как якутия и карелия, для оказания медицинских услуг.

Война •   •  5960 просмотра
На оккупированные территории Украины захватчики свозят медиков из карелии и якутии - Центр сопротивления

Сейчас около 30% ветеранов имеют статус безработного - Украинский ветеранский фонд

Около 30% украинских ветеранов сейчас являются безработными из-за психологического дискомфорта от возвращения в гражданскую среду после того, как они привыкли к военной жизни и подчинению командирам.

Общество •   •  5335 просмотра
Сейчас около 30% ветеранов имеют статус безработного - Украинский ветеранский фонд

На Закарпатье задержали четырех нарушителей границы, которые доверили свое "путешествие" подросткам - ГПСУ

Двое подростков руководили четырьмя мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу из Украины в Венгрию на лодке, беря за это от $2,000 до $9,000 с человека.

Криминал и ЧП •   •  5209 просмотра
На Закарпатье задержали четырех нарушителей границы, которые доверили свое "путешествие" подросткам - ГПСУ

Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда: клубничный джем

Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда American Riviera Orchard - баночки со свежим джемом, которые она уже разослала инфлюенсерам и друзьям.

УНН Lite •   •  11681 просмотра
Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда: клубничный джем

Попытка подкупа в Укргаздобыче: обвиняемый признал вину и просит перечислить 300 тыс. грн на нужды ВСУ

Житель Волынской области признал себя виновным в попытке подкупа должностного лица АО "Укргаздобыча" на сумму 300 000 гривен и просил передать деньги на нужды Вооруженных Сил Украины.

Криминал и ЧП •   •  6938 просмотра
Попытка подкупа в Укргаздобыче: обвиняемый признал вину и просит перечислить 300 тыс. грн на нужды ВСУ

Механизм подачи декларации будет упрощен, до конца 2024 года более 70% данных должны заполняться автоматически

До конца 2024 года более 70% данных в декларациях об имуществе публичных служащих в Украине должны автоматически заполняться из государственных реестров, что уменьшит количество механических ошибок и упростит процесс подачи деклараций.

Общество •   •  8804 просмотра
Механизм подачи декларации будет упрощен, до конца 2024 года более 70% данных должны заполняться автоматически

США и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана и участников иранской программы БПЛА

США и Великобритания ввели санкции против участников иранской программы БПЛА, иранского производителя стали Khuzestan Steel Company, автопроизводителя Bahman Group и ее дочерних компаний в ответ на беспрецедентное нападение Ирана на Израиль.

Война •   •  8293 просмотра
США и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана и участников иранской программы БПЛА

"Не можем полагаться только на США": Боррель призвал отправить Patriot из мест, где они "на всякий случай", в Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал отправить системы противоракетной обороны Patriot из "казарм" в Украину, где идет война, и надеется, что министры обороны и иностранных дел ЕС возьмут на себя обязательства предоставить больше военной помощи Украине на предстоящей встрече в Люксембурге.

Война •   •  8782 просмотра
"Не можем полагаться только на США": Боррель призвал отправить Patriot из мест, где они "на всякий случай", в Украину

Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы

Мужчина с ножом напал на двух девочек в возрасте 6 и 11 лет возле школы во Франции, нанеся им ранения, после чего был арестован.

Новости Мира •   •  7000 просмотра
Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы

Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: российский суд отправил подозреваемого под стражу

Подозреваемый в подрыве авто предателя-экс-сотрудника СБУ Прозорова был арестован в рф на два месяца. Как сообщают росСМИ, мужчина якобы признал вину.

Новости Мира •   •  7626 просмотра
Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: российский суд отправил подозреваемого под стражу