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В Одесской области за вымогательство денег с подчиненных задержали полицейских и пограничников

Киев • УНН

 • 14931 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Одесской области СБУ задержала руководителей структурных подразделений Нацполиции и пограничников, требовали деньги с подчиненных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Одесской области за вымогательство денег с подчиненных задержали полицейских и пограничников

“Начальник одного из районных отделений ГУ Нацполиции Одесской заставлял 12 своих подчиненных систематически платить „дань“. „Такса“ капитана составляла 1000 гривен за изменение и дополнительно по 100 долларов США с каждого полицейского, какие они „зарабатывали“ на сокрытии уличенных админнарушений, в частности проезд грузовиков без документов, мелких нарушений в сфере торговли и изобличению лиц в состоянии алкогольного опьянения”, — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от изменения в помещениях дежурной части райотдела полиции. Руководитель структурного подразделения одного из пограничных отрядов Одесского региона также требовал деньги с подчиненных. В его обязанности входило проведение служебных расследований в отношении сотрудников отряда по фактам недостачи и излишков материальных ценностей.

За “закрытие глаз” на эти факты злоумышленник требовал платить часть суммы от выявленных нарушений. Правоохранители задержали пограничника после получения денег от подчиненного вблизи кафе в Белгород-Днестровском. По обоим фактам начато уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, заместителя командира воинской части будут судить за незаконную передачу земли в собственность.

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