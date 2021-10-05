В Одесской области водитель на встречке протаранил авто с тремя военными всего пять пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Одесской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП на трассе Одесса-Южный, в которой пострадали пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
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“Предварительно установлено, что у Крыжановки водитель Lexus, который следовал с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что всех, кто находился в транспортных средствах, забрала “скорая”. Пассажирка Lexus, 1967 года в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г.р., получили меньших травм.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
Ранее в Кременчуге Полтавской области произошло ДТП с участием правоохранителей. Автомобиль патрульных полицейских перевернулся в результате столкновения с Chevrolet. Одного милиционера госпитализировали в больницу.