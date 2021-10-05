На Одещині водій на зустрічці протаранив авто з трьома військовими: всього п'ять постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Одеській області поліція встановлює обставини ДТП на трасі Одеса-Южне, в якій постраждали п’ятеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію області.
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“Попередньо встановлено, що біля Крижанівки водій Lexus, який прямував з колегою в бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з Volkswagen, у якому були троє військовослужбовців”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що усіх, хто знаходився у транспортних засобах, забрала “швидка”. Пасажирка Lexus, 1967 року народження у важкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 та 1994 р.н., зазнали менших травм.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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