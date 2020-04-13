В Одесской области создали свою интерактивную карту распространения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Руководитель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в понедельник представил интерактивную карту распространения COVID-19 в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА, передает УНН.
“Мы разместили эту карту на нашем официальном сайте https://oda.odessa.gov.ua/covid/info, чтобы каждый человек мог ознакомиться с наличием больных в том или ином районе Одесской области и имела достоверную информацию именно из наших официальных источников. Это поможет людям уберечь себя от опасности заболевания и сконцентрировать свое внимание на необходимости в защитных средствах и дезинфекции”, — отметил Куцый.
Сообщается, что карта охватывает площадь в 1,5 квадратных километра, где был зафиксирован случай заболевания. Личные данные пациентов и место их проживания не разглашаются.
По данным Центра общественного здоровья, в Одесской инфекционной больнице находятся 33 пациента с подтвержденным COVID-19, 4 человека — в Подольской районной больнице, 3 — в Беляевской районной больницы, остальные — в районных больницах, определенных опорными и 14 человек — на самоизоляции.
Также руководитель Одесской ОГА отметил, что все больные распределяются по географическому принципу, то есть пациентов доставляют в ближайшую опорную больницу.
Как сообщал УНН, Министерство цифровой трансформации создало карту, на которой отмечены нарушения самоизоляции лицами, недавно вернулись из-за границы.