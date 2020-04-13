На Одещині створили свою інтерактивну мапу поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Керівник Одеської облдержадміністрації Максим Куций у понеділок презентував інтерактивну мапу поширення COVID-19 на Одещині. Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА, передає УНН.
“Ми розмістили цю карту на нашому офіційному сайті https://oda.odessa.gov.ua/covid/info, щоб кожна людина могла ознайомитися з наявністю хворих у тому чи іншому районі Одещини та мала достовірну інформацію саме з наших офіційних джерел. Це допоможе людям вберегти себе від небезпеки захворювання і сконцентрувати свою увагу на необхідності у захисних засобах та дезінфекції”, — зазначив Куций.
Повідомляється, що мапа охоплює площу в 1,5 квадратних кілометра, де був зафіксований випадок захворювання. Особисті дані пацієнтів і місце їх проживання не розголошуються.
За даними Центру громадського здоров’я, в Одеській інфекційній лікарні перебувають 33 пацієнти з підтвердженим COVID-19, 4 людини — в Подільській районній лікарні, 3 — в Біляївській районній лікарні, решта — в районних лікарнях, визначених опорними і 14 осіб — на самоізоляції.
Також керівник Одеської ОДА зауважив, що всі хворі розподіляються за географічним принципом, тобто пацієнтів доставляють в найближчу опорну лікарню.
Як повідомляв УНН, Міністерство цифрової трансформації створило мапу, на якій відмічені порушення самоізоляції особами, які нещодавно повернулися з-за кордону.