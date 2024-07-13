В Оболонском районе Киева произошло два пожара из-за замыкания бытовых приборов, к счастью обошлось без жертв. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Первая заявка о пожаре поступила в 09:26. В 16-этажке на ул. Александра Архипенко, горела микроволновая печь на кухне квартиры на тринадцатом этаже. Пожар оперативно ликвидировали в 10:06. Еще одно сообщение о пожаре поступило в 09:33, в 16-этажном жилом доме на улице Полярная, на 5 этаже произошло возгорание микроволновки. Пожар был ликвидирован уже в 09:56 - пишут в ГСЧС.

К счастью, пожар не привел к жертвам или пострадавшим. Правоохранительные органы в настоящее время выясняют причины инцидента.

Напомним,

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