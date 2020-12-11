На новом поле черниговской школы "Юность" можно будет проводить матчи юношеских сборных - Павелко

"Замечательный подарок Чернигову и всей Украине ко Всемирному дню футбола - новый классный стадион! Вместе с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом, главой ОГА Анной Коваленко, депутатами Верховной Рады Олегом Семинский и Максимом Зуевым, Николаем и Валентиной Ярмоленко - родителями лидера национальной сборной Андрея Ярмоленко открыли сегодня реконструированный многофункциональный спорткомплекс на базе СДЮШОР "Юность", где в прошлом рос талант звезды главной команды Украины и английского "Вест Хэма", - комментирует Павелко, добавляя, что в ходе открытия стадиона юные капитаны команд черниговской футбольной школы получили новые мягкие мячи.

Это уже второй стадион, который удалось построить несмотря на сложные для спорта условия, вызванные пандемией Covid-19.

"После завершения реконструкции замечательной арены "Колоса" в Ковалевке, который мы открыли в течение этого непростого года. Следовательно украинский футбол успешно преодолеет все трудности и станет лишь сильнее", - говорит президент УАФ.

На базе спорткомплекса построено большое поле с искусственным покрытием, отдельная футбольная площадка. Легкоатлетическая зона комплекса оборудована комфортными раздевалками, душевыми, комнатами для арбитров и трибунами для зрителей на 3000 мест.

"Теперь 776 воспитанников школы, среди которых 215 девочек, получили возможность заниматься футболом и другими видами спорта", - пишет Павелко.

Президент УАФ добавил, что на поле "Юности" можно будет проводить матчи юношеских сборных.

"В частности, U-16, которую возглавляет еще один звездный воспитанник черниговского футбола Олег Кузнецов. Уверен, что Легенде украинского футбола будет приятно вывести сборную на родное поле в одном из матчей во время подготовки к квалификации Евро 2021/22. Кстати, раньше на открытии стадиона "Колос" в Ковалевке обещал, что там вскоре сыграет одна из сборных Украины, и в ноябре там уже состоялся победный поединок команды Руслана Ротаня U-21 против Северной Ирландии", - отмечает Павелко.

Он также уточнил, что пообещал реконструировать стадион в 2015 году, когда посетил его вместе с футболистами Андреем Ярмоленко и Олегом Кузнецовым.

"Тогда дал обещание руководству школы и областной ассоциации, что стадион СДЮШОР будет реконструирован и очень благодарен руководителю ЧОАФ Геннадию Прокоповичу за активное участие и успешное завершение этого очень важного для Черниговщины проекта!

В общем СДЮШОР "Юность" сейчас является хорошим примером того, насколько важно, чтобы полученные за воспитание футболиста выплаты солидарности не оседали в серых структурах, а шли на улучшение материально-технической базы и помогали футбольной Альма-матер готовить новых звездных футболистов. Ведь малое футбольное поле на базе "Юности" сведено именно за счет трансфера Ярмоленко в "Боруссию". А выплаты за трансфер Андрея в "Вест Хэма" позволили школе купить два автобуса для переездов команд на соревнования и обеспечить их формой и другой необходимой экипировкой", - пишет Павелко.

В ходе рабочей поездки в Чернигов Павелко вместе с министром спорта посетили стадион им. Ю.Гагарина, вокруг которого недавно возник конфликт между руководством арены и ФК "Десна".

"Ознакомились с инфраструктурой этого важного спортивного объекта, пообщались с руководством "Десны" и обсудили возможные варианты решения конфликта. Продолжаем совместную работу в этом направлении и верю в ее успешное завершение", - пишет президент УАФ.

Как писал УНН, в материнской школе Ярмоленко открыли реконструированный стадион.