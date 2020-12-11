На новом поле черниговской школы "Юность" можно будет проводить матчи юношеских сборных - Павелко

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68004 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90290 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114042 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149245 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198009 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194538 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281490 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331125 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157964 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143212 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Книги, которые лечат: библиотека в Киевской области помогает детям преодолевать тревожность

Книги, которые лечат: библиотека в Киевской области помогает детям преодолевать тревожность

3 марта, 19:19 • 18988 просмотра
Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

3 марта, 20:25 • 27689 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 53935 просмотра
Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

3 марта, 20:38 • 23691 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 31233 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 331122 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 284099 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 439048 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 404955 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 388030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 109005 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187974 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 216042 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195842 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 281488 просмотра
Актуальное
На новом поле черниговской школы "Юность" можно будет проводить матчи юношеских сборных - Павелко

На новом поле черниговской школы "Юность" можно будет проводить матчи юношеских сборных - Павелко

Киев  •  УНН

 • 74789 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Чернигове заработал новый многофункциональный спорткомплекс. Об этом в своем Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН.

"Замечательный подарок Чернигову и всей Украине ко Всемирному дню футбола - новый классный стадион! Вместе с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом, главой ОГА Анной Коваленко, депутатами Верховной Рады Олегом Семинский и Максимом Зуевым, Николаем и Валентиной Ярмоленко - родителями лидера национальной сборной Андрея Ярмоленко открыли сегодня реконструированный многофункциональный спорткомплекс на базе СДЮШОР "Юность", где в прошлом рос талант звезды главной команды Украины и английского "Вест Хэма", - комментирует Павелко, добавляя, что в ходе открытия стадиона юные капитаны команд черниговской футбольной школы получили новые мягкие мячи.

Это уже второй стадион, который удалось построить несмотря на сложные для спорта условия, вызванные пандемией Covid-19.

"После завершения реконструкции замечательной арены "Колоса" в Ковалевке, который мы открыли в течение этого непростого года. Следовательно украинский футбол успешно преодолеет все трудности и станет лишь сильнее", - говорит президент УАФ.

На базе спорткомплекса построено большое поле с искусственным покрытием, отдельная футбольная площадка. Легкоатлетическая зона комплекса оборудована комфортными раздевалками, душевыми, комнатами для арбитров и трибунами для зрителей на 3000 мест.

"Теперь 776 воспитанников школы, среди которых 215 девочек, получили возможность заниматься футболом и другими видами спорта", - пишет Павелко.

Президент УАФ добавил, что на поле "Юности" можно будет проводить матчи юношеских сборных.

"В частности, U-16, которую возглавляет еще один звездный воспитанник черниговского футбола Олег Кузнецов. Уверен, что Легенде украинского футбола будет приятно вывести сборную на родное поле в одном из матчей во время подготовки к квалификации Евро 2021/22. Кстати, раньше на открытии стадиона "Колос" в Ковалевке обещал, что там вскоре сыграет одна из сборных Украины, и в ноябре там уже состоялся победный поединок команды Руслана Ротаня U-21 против Северной Ирландии", - отмечает Павелко.

Он также уточнил, что пообещал реконструировать стадион в 2015 году, когда посетил его вместе с футболистами Андреем Ярмоленко и Олегом Кузнецовым.

"Тогда дал обещание руководству школы и областной ассоциации, что стадион СДЮШОР будет реконструирован и очень благодарен руководителю ЧОАФ Геннадию Прокоповичу за активное участие и успешное завершение этого очень важного для Черниговщины проекта!

В общем СДЮШОР "Юность" сейчас является хорошим примером того, насколько важно, чтобы полученные за воспитание футболиста выплаты солидарности не оседали в серых структурах, а шли на улучшение материально-технической базы и помогали футбольной Альма-матер готовить новых звездных футболистов. Ведь малое футбольное поле на базе "Юности" сведено именно за счет трансфера Ярмоленко в "Боруссию". А выплаты за трансфер Андрея в "Вест Хэма" позволили школе купить два автобуса для переездов команд на соревнования и обеспечить их формой и другой необходимой экипировкой", - пишет Павелко.

В ходе рабочей поездки в Чернигов Павелко вместе с министром спорта посетили стадион им. Ю.Гагарина, вокруг которого недавно возник конфликт между руководством арены и ФК "Десна".

"Ознакомились с инфраструктурой этого важного спортивного объекта, пообщались с руководством "Десны" и обсудили возможные варианты решения конфликта. Продолжаем совместную работу в этом направлении и верю в ее успешное завершение", - пишет президент УАФ.

Как писал УНН, в материнской школе Ярмоленко открыли реконструированный стадион.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществоспорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы