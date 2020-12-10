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У материнській школі Ярмоленка відкрили реконструйований стадіон в рамках президентської програми

Київ • УНН

 • 9964 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Всесвітній день футболу за Програмою президента "25 спортивних магнітів" відкрили реконструйований стадіон Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" у Чернігові. Про це інформує сайт Чернігівської ОДА, передає УНН.

“Віднині 776 юних футболістів Чернігівщини мають змогу займатися спортом в сучасних, комфортних умовах і досягати значних результатів. Буде зручно працювати як тренерам, так і спортсменам. Облаштовані всі побутові зручності”, — йдеться у повідомленні.

За словами Андрія Павелка, під час реалізації проекту продемонстровано гарний системний підхід.

“Це гарний приклад того, як держава має турбуватися про своїх дітей”, — сказав він.

“Звичайно, різниця між тим що було і є сьогодні — вражаюча. Хлопцям залишається тільки працювати і наполегливо тренуватися. Зробили чудово. Все, щоб діти із задоволенням йшли до спортшколи, тренувалися і показували високі результати”, — поділився враженнями Микола Яромоленко, батько Андрія Ярмоленка.

На об’єкті наявні:

стандартне футбольне поле зі штучною травою;

легкоатлетичне ядро (8 доріжок 400 м і сектори зі штучним покриттям);

трибуни на 3000 посадкових місць;

два ігрові майданчики зі штучним газоном;

тренажерне містечко;

майданчик для cross-fit.

Також об’єкт повністю інклюзивний.

Стадіону “Юність” — 40 років. Це перша модернізація арени з 1975 року. На ньому проводитимуться міські, обласні, всеукраїнські та міжнародні змагання з чоловічого і жіночого футболу та легкої атлетики, а також тренуватимуться вихованці СДЮШОР з футболу, комплексної ДЮСШ управління освіти і науки та обласної ШВСМ з ігрових видів спорту.

“Українські “магніти” передбачають побудову музеїв, присвячених сучасним видатним спортсменам. Чернігівський об’єкт не став винятком. Тут облаштовано музей історії місцевого футболу з окремою експозицією, присвяченою вихованцю ДЮСШ “Юність” українському футболісту, гравцю національної збірної та англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрію Ярмоленку.

Нагадаємо, “Боруссія” сплатила чернігівській школі Ярмоленка частину солідарного платежу, а “Динамо” — й досі не розрахувалося. 

Також нагадаємо, за фактом несплати платежу солідарності відкрите кримінальне провадження. Зараз справа вже слухається в суді. Її суть в тому, що “Динамо”, замість перерахунку коштів школі “Юність”, направило їх на рахунки фіктивної ГО, звідки частина від повної суми платежу солідарності у подальшому була виведенна. Школа ж Ярмоленка — залишилася ні з чим. І з метою домогтися від столичного клубу виконання солідарних зобов’язань змушена була звертатися до ФІФА. 

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