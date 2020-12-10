У материнській школі Ярмоленка відкрили реконструйований стадіон в рамках президентської програми
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Всесвітній день футболу за Програмою президента "25 спортивних магнітів" відкрили реконструйований стадіон Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" у Чернігові. Про це інформує сайт Чернігівської ОДА, передає УНН.
“Віднині 776 юних футболістів Чернігівщини мають змогу займатися спортом в сучасних, комфортних умовах і досягати значних результатів. Буде зручно працювати як тренерам, так і спортсменам. Облаштовані всі побутові зручності”, — йдеться у повідомленні.
За словами Андрія Павелка, під час реалізації проекту продемонстровано гарний системний підхід.
“Це гарний приклад того, як держава має турбуватися про своїх дітей”, — сказав він.
“Звичайно, різниця між тим що було і є сьогодні — вражаюча. Хлопцям залишається тільки працювати і наполегливо тренуватися. Зробили чудово. Все, щоб діти із задоволенням йшли до спортшколи, тренувалися і показували високі результати”, — поділився враженнями Микола Яромоленко, батько Андрія Ярмоленка.
На об’єкті наявні:
стандартне футбольне поле зі штучною травою;
легкоатлетичне ядро (8 доріжок 400 м і сектори зі штучним покриттям);
трибуни на 3000 посадкових місць;
два ігрові майданчики зі штучним газоном;
тренажерне містечко;
майданчик для cross-fit.
Також об’єкт повністю інклюзивний.
Стадіону “Юність” — 40 років. Це перша модернізація арени з 1975 року. На ньому проводитимуться міські, обласні, всеукраїнські та міжнародні змагання з чоловічого і жіночого футболу та легкої атлетики, а також тренуватимуться вихованці СДЮШОР з футболу, комплексної ДЮСШ управління освіти і науки та обласної ШВСМ з ігрових видів спорту.
“Українські “магніти” передбачають побудову музеїв, присвячених сучасним видатним спортсменам. Чернігівський об’єкт не став винятком. Тут облаштовано музей історії місцевого футболу з окремою експозицією, присвяченою вихованцю ДЮСШ “Юність” українському футболісту, гравцю національної збірної та англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрію Ярмоленку.
Нагадаємо, “Боруссія” сплатила чернігівській школі Ярмоленка частину солідарного платежу, а “Динамо” — й досі не розрахувалося.
Також нагадаємо, за фактом несплати платежу солідарності відкрите кримінальне провадження. Зараз справа вже слухається в суді. Її суть в тому, що “Динамо”, замість перерахунку коштів школі “Юність”, направило їх на рахунки фіктивної ГО, звідки частина від повної суми платежу солідарності у подальшому була виведенна. Школа ж Ярмоленка — залишилася ні з чим. І з метою домогтися від столичного клубу виконання солідарних зобов’язань змушена була звертатися до ФІФА.