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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72816 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95982 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 115339 просмотра

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3 марта, 11:09 • 150445 просмотра

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В материнской школе Ярмоленко открыли реконструированный стадион в рамках президентской программы

В материнской школе Ярмоленко открыли реконструированный стадион в рамках президентской программы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Во Всемирный день футбола по программе президента "25 спортивных магнитов" открыли реконструированный стадион Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность" в Чернигове. Об этом сообщает сайт Черниговской ОГА, передает УНН.

"Отныне 776 юных футболистов Черниговской области имеют возможность заниматься спортом в современных, комфортных условиях и достигать значительных результатов. Будет удобно работать как тренерам, так и спортсменам. Оснащены все бытовые удобства", - говорится в сообщении.

По словам Андрея Павелко, во время реализации проекта продемонстрировано хороший системный подход.

"Это хороший пример того, как государство заботиться о своих детях", - сказал он.

"Конечно, разница между тем, что было и есть сегодня - впечатляющая. Ребятам остается только работать и упорно тренироваться. Сделали замечательно. Все, чтобы дети с удовольствием шли в спортшколы, тренировались и показывали высокие результаты ", - поделился впечатлениями Николай Яромоленко, отец Андрея Ярмоленко.

На объекте имеются:

стандартное футбольное поле с искусственной травой;

легкоатлетическая ядро (8 дорожек 400 м и сектора с искусственным покрытием);

трибуны на 3000 посадочных мест;

две игровых площадки с искусственным газоном;

тренажерный городок;

площадка для cross-fit.

Также объект полностью инклюзивный.

Стадиону "Юность" - 40 лет. Это первая модернизация арены с 1975 года. На нем будут проводиться городские, областные, всеукраинские и международные соревнования по мужскому и женскому футболу и легкой атлетике, а также тренироваться воспитанники СДЮШОР по футболу, комплексной ДЮСШ управления образования и науки и областной ШВСМ по игровым видам спорта.

"Украинские "магниты" предусматривают построение музеев, посвященных современным выдающимся спортсменам. Черниговский объект не стал исключением. Здесь обустроены музей истории местного футбола с отдельной экспозицией, посвященной воспитаннику ДЮСШ "Юность" украинскому футболисту, игроку национальной сборной и английского футбольного клуба "Вест Хэм" Андрею Ярмоленко.

Напомним, "Боруссия" заплатила черниговской школе Ярмоленко часть солидарного платежа, а "Динамо" - до сих пор не рассчиталось.

Также напомним, по факту неуплаты платежа солидарности открыто уголовное производство. Сейчас дело уже слушается в суде. Ее суть в том, что "Динамо", вместо перечисления средств школе "Юность", направило их на счета фиктивной ОО, откуда часть от полной суммы платежа солидарности в дальнейшем было выведено. Школа же Ярмоленко - осталась ни с чем. И с целью добиться от столичного клуба выполнения солидарных обязательств вынуждена была обращаться в ФИФА.

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