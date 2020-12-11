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На новому полі чернігівської школи "Юність" можна буде проводити матчі юнацьких збірних - Павелко

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Чернігові запрацював новий багатофункціональний спорткомплекс. Про це у своєму Facebook написав президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, передає УНН.

"Чудовий подарунок Чернігову і всій Україні до Всесвітнього дня футболу — новий класний стадіон! Разом з міністром молоді і спорту України Вадимом Гутцайтом, головою ОДА Анною Коваленко, депутатами Верховної Ради Олегом Семінським і Максимом Зуєвим, Миколою і Валентиною Ярмоленками — батьками лідера національної збірної Андрія Ярмоленка відкрили сьогодні реконструйований багатофункціональний спорткомплекс на базі СДЮШОР “Юність”, де в минулому зростав талант зірки головної команди України і англійського "Вест Хему", - коментує Павелко, додаючи, що у ході відкриття стадіону юні капітани команд чернігівської футбольної школи отримали нові м’ячі.

Це вже другий стадіон, який вдалося побудувати попри складні для спорту умови, викликані пандемією Covid-19.

"Після завершення реконструкції чудової арени “Колосу” в Ковалівці, який ми відкрили протягом цього непростого року. А отже український футбол успішно подолає всі труднощі і стане лише сильнішим", - каже президент УАФ.

На базі спорткомплексу побудоване велике поле зі штучним покриттям, окремий футбольний майданчик. Легкоатлетична зона комплексу обладнана комфортними роздягальнями, душовими, кімнатами для арбітрів і трибунами для глядачів на 3 тисячі місць.

"Тепер 776 вихованців школи, серед яких 215 дівчат, отримали можливість займатися футболом і іншими видами спорту", - пише Павелко.

Президент УАФ додав, що на полі “Юності” можна буде проводити матчі юнацьких збірних.

"Зокрема, U-16, яку очолює ще один зірковий вихованець чернігівського футболу Олег Кузнєцов. Впевнений, що Легенді українського футболу буде приємно вивести збірну на рідне поле в одному з матчів під час підготовки до кваліфікації до Євро 2021/22. До речі, раніше, на відкритті стадіону "Колос" в Ковалівці обіцяв, що там невдовзі зіграє одна зі збірних України, і в листопаді там вже відбувся переможний поєдинок команди Руслана Ротаня U-21 проти Північної Ірландії", - зазначає Павелко.

Він також уточнив, що пообіцяв реконструювати стадіон у 2015 році, коли відвідав його разом із футболістами Андрієм Ярмоленком та Олегом Кузнєцовим.

"Тоді дав обіцянку керівництву школи і обласної асоціації, що стадіон СДЮШОР буде реконструйовано і дуже вдячний керівнику ЧОАФ Геннадію Прокоповичу за активну участь і успішне завершення цього дуже важливого для Чернігівщини проекту!

Загалом СДЮШОР "Юність" зараз є гарним прикладом того, наскільки важливо щоб отримані за виховання футболіста виплати солідарності не осідали в сірих структурах, а йшли на покращення матеріально-технічної бази і допомагали футбольній Альма-матер готувати нових зіркових футболістів. Адже мале футбольне поле на базі "Юності" зведене саме за кошти трансферу Ярмоленка до "Борусії". А виплати за трансфер Андрія до "Вест Хему" дозволили школі купити два автобуси для переїздів команд на змагання і забезпечити їх формою та іншим необхідним екіпіруванням", - пише Павелко.

У ході робочої поїздки у Чернігів Павелко разом з міністром спорту відвідали також стадіон ім. Ю.Гагаріна, навколо якого нещодавно виник конфлікт між керівництвом арени і ФК "Десна".

"Ознайомились з інфраструктурою цього важливого спортивного об'єкту, поспілкувалися з керівництвом "Десни" і обговорили можливі варіанти вирішення конфлікту. Продовжуємо спільну роботу в цьому напрямку і вірю в її успішне завершення", - пише президент УАФ.

Як писав УНН, у материнській школі Ярмоленка відкрили реконструйований стадіон.

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