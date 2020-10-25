На низкую явку киевлян повлияли объективные факторы - Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук в ходе брифинга рассказала журналистам, на каких принципах строила свою предвыборную кампанию и с чем связывает низкую явку киевлян на местных выборах, передает корреспондент УНН.
"Я очень звала киевлян и надеялась, что они придут и явка будет выше, так как чем ниже явка - тем больше возможностей для манипуляций.
Я действовала и работала честно. Никто мне не упрекнет, что я жестоко критиковала кого-то, или применяла недозволенные инструменты или тем более какие-то сетки или сети. А когда ты работаешь честно, а против тебя действуют нечестно - трудно оставаться убедительным в итоге.
Я считаю, что главное показать профессиональную работу, что есть люди, которые другие и готовы быть другими. А не использовать любые методы на войне", - сказала Ирина Верещук.
Заметим, по данным экзит-полов, во второй тур выборов мэра Киева еще есть шансы выйти как у Александра Попова, так и у Ирины Верещук.