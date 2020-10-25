На низьку явку киян вплинули об’єктивні фактори - Верещук

“Я дуже кликала киян і сподівалася, що вони прийдуть і явка буде вищою, тому що чим нижча явка — тим більше можливостей для маніпуляцій.

Я діяла і працювала чесно. Ніхто мені не дорікне, що я нищівно критикувала когось, або застосовувала недозволені інструменти або тим паче якісь сітки чи мережі. А коли ти працюєш чесно, а проти тебе діють не чесно — важко лишатися переконливим у результаті.

Я вважаю що головне показати професійну роботу, що є люди, які інші і готові бути іншими. А не використовувати будь-які методи на війні”, — сказала Ірина Верещук.

Зауважимо, за даними екзит-полів, до другого туру виборів мера Києва ще мають шанси вийти як Олександр Попов, так і Ірина Верещук.