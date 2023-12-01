В Николаевской области ночью уничтожили семь "шахедов", но из-за атаки есть повреждения на агрофирмах

В Николаевской области в ночь на 1 декабря уничтожили семь ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, в результате атаки "шахедов" есть повреждения на агропредприятиях, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Ночью, с 30 ноября на 1 декабря, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено семь вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136" - сообщил Ким в Telegram.

По словам главы ОВА, в Баштанском районе есть повреждения.

Сегодня ночью, в результате атаки БпЛА типа "Shahed-136/131" на агропредприятиях повреждены складское здание, ангар, сельскохозяйственная техника. Пострадавших нет - отметил Ким.

В Николаевском районе, по его словам, вчера, 30 ноября, в 12:19 и 22:58 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и береговой полосе города Очаков. Пострадавших нет.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками.