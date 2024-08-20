На набережную в Цюрихе выбросился кашалот? Активисты устроили впечатляющую инсталляцию

Ассоциация охраны моря Kyma, базирующаяся в Цюрихе, вместе с бельгийским коллективом художников Captain Boomer и Zurich Theaterspektakel привезли к озеру в городе кашалота с целью привлечения внимания для большей защиты моря. Об этом говорится на странице организаторов в Instagram, передает УНН.

"Сегодня (в понедельник - ред.) утром кашалот оказался на мели на набережной Цюриха. Конечно это постановка, ведь кашалоты живут не в Цюрихском озере, а в мировом океане. Вместе с бельгийским артистическим коллективом мы привезли кита в Цюрих и посылаем мощный сигнал для большей защиты моря", - говорится в заметке организаторов акции.

Также отмечается, что организовывая акции, организаторы передали сообщение: морская защита также влияет на такую страну, которая не имеет выхода к морю, как Швейцария.

Издание NZZ сообщает, что кашалот лежит на набережной озера возле Цюрихского района Утоквай.

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"Около шестнадцати метров длиной и с запахом рыбы, который усиливается к полудню. Мужчины в белых защитных костюмах обустроили импровизированную лабораторию. Некоторые регулярно опрыскивают кита из шланга. Также отбирают пробы, обмеряют и снимают тушу. Когда животному удаляли один из зубов, изо рта текла красная жидкость", - добавляет издание.

Морской биолог из организации Kyma Сильвия Фрей заявила, что инсталляция символически показывает, что Швейцария должна внести свой вклад в защиту морей, потому что, несмотря на очистные сооружения, химикаты и микропластики, которые мы используем, заканчиваются в реках и с ним вплоть до моря. Кроме того, Швейцария также способствует глобальному потеплению, которое негативно влияет на океаны и их обитателей.

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Также издание добавило, что кашалот останется лежать до вечера среды, а в полиции подтвердили, что выдали разрешение на организацию акции.