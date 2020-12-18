На "мосту Кличко" снова повредили стекло
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве снова повреждено стекло. Вероятная причина - вандализм. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Работники КП "Киевавтодормост" обнаружили повреждения стекла на пешеходно-велосипедном мосту. Сейчас участок огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вероятная причина - вандализм. Сейчас исследуют записи с камер видеонаблюдения.
Также отмечается, что все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства.
"Из городского бюджета средства тратить не будут", - информируют в КГГА.
Как сообщал УНН, 26 мая 2019 года в День Киева на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло.
Также 11 июля 2019 года на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который получили киевляне в подарок ко Дню города, появилась еще одна трещина.