На “мосту Кличка” знову пошкодили скло
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На пішохідно-велосипедному мосту в Києві знову пошкоджено скло. Імовірна причина — вандалізм. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Працівники КП „Київавтошляхміст“ виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту. Нині ділянка огороджена. Споруда перебуває під контролем балансоутримувача”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що імовірна причина — вандалізм. Наразі досліджують записи з камер відеонагляду.
Також зазначається, що усі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник, який будував об’єкт. Адже діють гарантійні зобов’язання.
“З міського бюджету кошти витрачати не будуть”, — інформують в КМДА.
Як повідомляв УНН, 26 травня 2019 року в День Києва на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло.
Також 11 липня 2019 року на пішоходно-велосипедному мосту в Києві, який отримали кияни у подарунок до Дня міста, з’явилася ще одна тріщина.