В Николаевской области нашли авиабомбу и подствольные гранаты

"27 августа пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области, путем контролируемого подрыва уничтожили авиабомбу АО-10 времен прошлых войн и 10 современных подствольных гранат ВОГ-25", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне, мужчина обнаружил опасную находку во время сельскохозяйственных работ вблизи села Лепетиха Березнеговатского района. Спасатели квалифицировали ее как авиабомбу.

"На другую находку наткнулся мужчина на открытой территории на ул. Аэрофлотская мкр. Терновка г. Николаева, о чем сообщил в Службу спасения", - добавили в ГСЧС.

Напомним, пиротехники ГСЧС уничтоже устаревшие боеприпасы в Днепропетровской области.