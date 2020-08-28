На Миколаївщині знайшли авіабомбу та підствольні гранати

"27 серпня піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, шляхом контрольованого підриву, знищили авіабомбу АО-10 часів минулих війн та 10 сучасних підствольних гранат ВОГ-25", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні, чоловік виявив небезпечну знахідку під час сільськогосподарських робіт поблизу села Лепетиха Березнегуватського району. Рятувальники кваліфікували її, як авіабомбу.

"На іншу знахідку натрапив чоловік на відкритій території на вул. Аерофлотська мкр. Тернівка м Миколаєва, про що сповістив Службу порятунку", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, піротехніками ДСНС знешкоджено застарілі боєприпаси у Дніпропетровській області.