На Николаевщине в результате ДТП вспыхнули автомобили: одна женщина погибла, еще четыре человека - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Николаевской области столкнулись две машины - в результате аварии легковушки загорелись. По данным ГСЧС, одна женщина погибла, еще четыре человека - среди которых двое подростков - получили ранения, передает УНН.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером на автодороге "Благовещенское-Николаев" с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия машины загорелись.
В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто: мужчина, женщина и две девочки, 13 и 15 лет. Они госпитализированы в больницу.
"... пассажирка, другого автомобиля, женщина, 1973 г.р., от полученных травм во время оказания медицинской помощи погибла на месте", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован спасателями. Причины ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей “Рено” произошло сегодня на Киевщине в Обуховском районе. В результате столкновения пострадал младенец, и две женщины.