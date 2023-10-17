На Миколаївщині у результаті ДТП спалахнули автівки: одна жінка загинула, ще четверо людей - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Миколаївській області зіштовхнулись дві автівки - в результаті аварії легковики спалахнули. За даними ДСНС, одна жінка загинула, ще четверо людей - серед яких двоє підлітків - отримали поранення, передає УНН.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні ввечері на автошляху "Благовіщенське-Миколаїв" за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок події автівки загорілися.
В результаті зіткнення постраждали пасажири одного із авто: чоловік, жінка та двоє дівчаток, 13 і 15 років. Їх госпіталізовано до лікарні.
"... пасажирка, іншого автомобіля, жінка, 1973 р.н., від отриманих травм під час надання медичної допомоги загинула на місці", - йдеться у повідомленні.
Пожежу ліквідовано рятувальниками. Причини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо
Дорожньо транспортна пригода за участю двох авітвок “Рено” сталась сьогодні на Київщині в Обухівському районі. В результаті зіткнення постраждало немовля, та дві жінки.