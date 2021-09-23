В Николаевской области локомотив протаранил грузовик, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Николаевской области произошло столкновение локомотива и грузовика, в результате чего водитель авто погиб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области, передает УНН.
Детали
Сегодня около 13:50 на 24 км перегона "Никель - Побужский - Болеславчик" на нерегулируемом железнодорожном переезде локомотив в составе поезда "пгт. Побужское - пгт. Подгородняя" под управлением 32-летнего машиниста, несмотря на применение экстренного торможения, совершил столкновение с грузовым самосвалом марки КрАЗ.
В результате столкновения 55-летний водитель грузовика от полученных травм погиб.
"Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и его причины. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 .ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего". Продолжается расследование", - говорится в сообщении.
Напомним
На трассе Киев-Чоп, в Ровенском районе, произошло ДТП с участием четырех авто, есть раненый.