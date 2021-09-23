На Миколаївщині локомотив протаранив вантажівку, є жертва

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Сьогодні близько 13:50 на 24 км перегону “Нікель — Побузький — Болеславчик” на нерегульованому залізничному переїзді локомотив у складі потягу сполученням “смт. Побузьке — смт. Підгородня” під керуванням 32-річного машиніста, незважаючи на застосування екстреного гальмування, здійснив зіткнення з вантажним самоскидом марки КРАЗ.

У результаті зіткнення 55-річний водій вантажівки від отриманих травм загинув.

“Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та її причини. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 .ст. 286 ККУ „Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого“. Триває розслідування”, — йдеться в повідомленні.

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