На мариупольском направлении боевики из БМП обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. За прошедшие сутки боевики из легкого вооружения и БМП обстреляли позиции украинских военных на мариупольском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На мариупольском направлении противник нарушил "режим тишины" в трех точках - Марьинке, Новотроицком и Широкино. Кроме всех образцов легкого вооружения, НВФ использовали БМП. Отметим, что основной так называемый "сеанс" со стороны врага начался после 18 часов", - сообщил он .
Всего вчера за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 18 вражеских провокаций.
На луганском направлении вчера произошло два вражеских обстрела в поселке Новоалександровка Попаснянского района.
"Это было в темное время суток, тяжелое вооружение при этом не применялось", - добавил он.
Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО сутки, с 15 на 16 сентября, боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных.