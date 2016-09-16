На маріупольському напрямку бойовики з БМП обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Минулої доби бойовики з легкого озброєння та БМП обстріляли позиції українських військових на маріупольському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На маріупольському напрямку противник "режим тиші" у трьох точках – Марїнці, Новотроїцькому та Широкиному. Крім всіх зразків легкого озброєння, НЗФ використовували БМП. Відзначимо, що основний так званий "сеанс" з боку ворога розпочався після 18 години", - повідомив він.
Всього вчора минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 18 ворожих провокацій.
На луганському напрямку вчора сталося два ворожих обстрілів у селищі Новоолександрівка Попаснянського району.
"Це було в темну пору доби, важке озброєння при цьому не застосовувалося", - додав він.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 15 на 16 вересня, бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових.