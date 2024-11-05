На Львовщине мужчина подорвался на гранате в собственной квартире: что известно
Киев • УНН
27-летний нетрезвый мужчина получил травму руки в результате взрыва учебной гранаты в собственной квартире. Жена и ребенок, которые спали в соседней комнате, не пострадали.
Во Львовской области, в Шептицком, произошел взрыв гранаты, травму руки получил житель квартиры, который находился в нетрезвом состоянии. Его жена и ребенок, которые спали в соседней комнате - не пострадали, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.
Детали
Сообщение о взрыве, который произошел в квартире одного из домов, расположенного на улице Шевченко в городе Шептицкий, поступило в полицию сегодня, 5 ноября, около 5:00 утра.
На месте предварительно установлено, что «в результате взрыва учебной гранаты травму руки получил 27-летний мужчина, проживающий в квартире». «В момент взрыва он находился в нетрезвом состоянии. Кроме мужчины в квартире находились его жена и несовершеннолетний ребенок, которые спали в соседней комнате - они не пострадали», - сообщили в полиции.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение гранаты.
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