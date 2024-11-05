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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Львовщине мужчина подорвался на гранате в собственной квартире: что известно

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13:03 • 7123 просмотра

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27-летний нетрезвый мужчина получил травму руки в результате взрыва учебной гранаты в собственной квартире. Жена и ребенок, которые спали в соседней комнате, не пострадали.

Во Львовской области, в Шептицком, произошел взрыв гранаты, травму руки получил житель квартиры, который находился в нетрезвом состоянии. Его жена и ребенок, которые спали в соседней комнате - не пострадали, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Детали

Сообщение о взрыве, который произошел в квартире одного из домов, расположенного на улице Шевченко в городе Шептицкий, поступило в полицию сегодня, 5 ноября, около 5:00 утра.

На месте предварительно установлено, что «в результате взрыва учебной гранаты травму руки получил 27-летний мужчина, проживающий в квартире». «В момент взрыва он находился в нетрезвом состоянии. Кроме мужчины в квартире находились его жена и несовершеннолетний ребенок, которые спали в соседней комнате - они не пострадали», - сообщили в полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение гранаты.

На Львовщине в доме обнаружили тела двух мужчин: подозревают, что один погиб из-за взрыва гранаты9 октября 2024, 10:07 • 8972 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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