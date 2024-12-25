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На Львовщине депутат и чиновник требовали 1,2 млн у предпринимателя в Сочельник

На Львовщине депутат и чиновник требовали 1,2 млн у предпринимателя в Сочельник

Киев  •  УНН

 • 4838 просмотра

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Во Львовской области задержали депутата облсовета и заместителя городского головы за вымогательство 1,2 млн грн от предпринимателя. Злоумышленников поймали во время получения взятки за якобы помощь в победе в тендере.

На Львовщине депутат областного совета и заместитель городского головы требовали 1,2 миллиона гривен от предпринимателя, обещая помочь выиграть тендер на строительные работы, передает ГБР.

Как сообщили УНН собственные источники речь о депутате Львовского облсовета Владимире Доманском.

Детали

Работники ГБР задержали депутата Львовского облсовета, а также его сообщника, заместителя городского головы одной из территориальных общин региона. Они пытались обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1 миллион 200 тысяч гривен. Мошенники обещали предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он отказался

После того, как предприниматель самостоятельно победил, злоумышленники решили сделать вид, что именно они помогли и в навязчивой форме начали требовать часть прибыли. ГБР задержало депутата облсовета и заместителя мэра одного из ОТГ во время получения ими 25 тысяч долларов, а также 190 тысяч гривен.

Им сообщено о подозрении в мошенничестве, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

- отметили в ГБР.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним,

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении высокопоставленному чиновнику Львовской областной МСЭК за сокрытие от декларирования миллионного состояния. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
lvovЛьвов