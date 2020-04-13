Во Львовской области зарегистрировали еще 34 новых подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во Львовской области появилось еще 34 новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 116 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 8:00 часов по 16:30 часов, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 34 человека. Пациенты из города Львова, Николаевского, Пустомытовского районов и Полтавской области", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 85 человек.
"На самоизоляции находятся 597 человек. За все время выписано - 158 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 18-ти пациентов состояние тяжелое. 3 пациента на аппарате ИВЛ", - сообщили в пресс-службе.
Также по состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 116 человек.
"У 124 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 5 человек умерли. Семь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 6 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Украине на 9 часов 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.