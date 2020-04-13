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На Львівщині зареєстрували ще 34 нових підозр на коронавірус

На Львівщині зареєстрували ще 34 нових підозр на коронавірус

Київ • УНН

 • 9592 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Львівщині з'явилося ще 34 нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 116 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"У період з 8:00 години по 16:30 годину, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 34 особи. Пацієнти з міста Львова, Миколаївського, Пустомитівського районів та Полтавської області", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 85 осіб.

"На самоізоляції знаходяться 597 осіб. За увесь час виписано - 158 пацієнтів. Стан більшості хворих -середньої важкості. У 18- ти пацієнтів стан важкий. 3 пацієнта на апараті ШВЛ", - повідомили в пресслужбі.

Також станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 116 осіб.

"У 124 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 5 осіб померли. Семеро осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 6 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.

Українські Національні Новини

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