На Львівщині зареєстрували ще 34 нових підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Львівщині з'явилося ще 34 нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 116 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 8:00 години по 16:30 годину, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 34 особи. Пацієнти з міста Львова, Миколаївського, Пустомитівського районів та Полтавської області", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 85 осіб.
"На самоізоляції знаходяться 597 осіб. За увесь час виписано - 158 пацієнтів. Стан більшості хворих -середньої важкості. У 18- ти пацієнтів стан важкий. 3 пацієнта на апараті ШВЛ", - повідомили в пресслужбі.
Також станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 116 осіб.
"У 124 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 5 осіб померли. Семеро осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 6 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.