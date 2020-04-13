На Львівщині зареєстрували ще 34 нових підозр на коронавірус

КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Львівщині з'явилося ще 34 нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 116 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.