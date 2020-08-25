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Во Львовской области разоблачили хакеров, которые похищали персональные данные с помощью вирусов

Киев • УНН

 • 13997 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Правоохранители блокировали во Львовской области незаконную деятельность группы лиц, осуществлявших DDos-атаки на информационные ресурсы. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Во Львовской области разоблачили хакеров, которые похищали персональные данные с помощью вирусов

Так, специалисты по кибербезопасности СБУ установили, что хакеры разрабатывали и использовали вредоносное программное обеспечение для поражения компьютеров граждан для получения персональных данных. Злоумышленники в мессенджере "Телеграмм" через закрытые онлайн-каналы систематически размещали информацию, которую похищали у пользователей сети Интернет во время несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и мобильных устройств.

Во время проведения следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и образцы вредоносного программного обеспечения.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины нескольким фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления", - отметили в пресс-центре СБУ.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, украинские и британские правоохранители разоблачили международную хакерскую группировку.

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