Во Львовской области разоблачили хакеров, которые похищали персональные данные с помощью вирусов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Правоохранители блокировали во Львовской области незаконную деятельность группы лиц, осуществлявших DDos-атаки на информационные ресурсы. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Так, специалисты по кибербезопасности СБУ установили, что хакеры разрабатывали и использовали вредоносное программное обеспечение для поражения компьютеров граждан для получения персональных данных. Злоумышленники в мессенджере "Телеграмм" через закрытые онлайн-каналы систематически размещали информацию, которую похищали у пользователей сети Интернет во время несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и мобильных устройств.
Во время проведения следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и образцы вредоносного программного обеспечения.
"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины нескольким фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления", - отметили в пресс-центре СБУ.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, украинские и британские правоохранители разоблачили международную хакерскую группировку.